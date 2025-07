Il presidente Pierguidi | Modifiche? Perché no Ma il ’testa a testa’ resta

Michele Pierguidi, presidente del Calcio storico fiorentino, si dice molto soddisfatto dell’ultima edizione, lodando il rispetto delle regole e l’eccellente comportamento dei calcianti. Un appuntamento che, tra emozioni e tradizione, conferma la sua passione per uno sport che resta fedele alle sue radici, mantenendo vivo il fascino di un passato che si rinnova nel cuore di Firenze. Ma cosa rende questo evento così speciale?

di Stefano Brogioni FIRENZE Michele Pierguidi, presidente del Calcio storico fiorentino, domanda dalla risposta forse scontata: a lei è piaciuta l’ultima edizione del calcio storico? "A me è piaciuta molto anche perché per quanto mi riguarda quando i calcianti si comportano nei termini del regolamento, io sono molto soddifsfatto. Le espulsioni sono state pochissime, il comportamento in campo è stato esemplare. I Rossi si sono dimostrati nettamente i più forti ma le partite credo che siano stati spettacolari, in particolare quella fra Bianchi e Verdi anche molto molto equilibrata". Però le dinamiche del gioco sono cambiate. 🔗 Leggi su Lanazione.it