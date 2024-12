Game-experience.it - PlayStation, Sony ha intenzione di riportare in vita alcuni franchise storici

Leggi su Game-experience.it

Interactive Entertainment ha deciso di celebrare i 30 anni dicon un annuncio significativo: l’di esplorare nuove opportunità perindei suoi.Come riportato da VGC, Hermen Hulst, co-CEO di SIE, ha sottolineato che i diritti intellettuali dell’azienda rappresentano una risorsa preziosa per espandere il portfolio ed offrire ai giocatori esperienze sempre più ricche e diversificate. Con questa visione, il colosso giapponese mira infatti a consolidare la propria leadership nel settore, mantenendo il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione.Hulst ha spiegato checonsidera i suoicome parte integrante della propria identità e come un’opportunità per attirare sia fan nostalgici che nuove generazioni.