L’assessore Giovanni Zinni | Niente miracoli ma risultati nonostante un’eredità pesante Non ho mai pensato di mollare

Giampieri Vicesindaco, che anno è stato il 2024? "Importante perché abbiamo iniziato ad attuare la nostra linea. Cose fatte, parecchie. Ma è fondamentale che il bilancio sia in equilibrio. Certo, è un vestito un po’ stretto quello che abbiamo ereditato rispetto agli obiettivi della ‘Grande Ancona’. Ma siamo riusciti ad avviare una prima serie di manutenzioni, anche grazie al G7 che ha dato lustro alla città, e garantito vicinanza a ciascun assessorato. Vorremmo fare di più, ma è una politica di piccoli passi". E allora come si cuce un vestito più largo, se la cassa "piange un po’"? "Sollecitando gli uffici ad un’ampia partecipazione ai bandi regionali per essere più presenti nella filiera della ripartizione dei fondi europei. Poi c’è la filiera politica e la Regione ci ha sostenuto, ad esempio, per sistemare le strade in vista del G7.