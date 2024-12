Ilveggente.it - Juventus-Fiorentina, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la diciottesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:, diretta tv e.È unoche vale tanto quello che andrà in scena nell’ultima giornata diA del 2024. E non solo per via della rivalità che accomuna i due club, avvertita principalmente nell’ambiente viola. Basta guardare l’attuale classifica per accorgersi dell’importanza della posta in palio: i bianconeri, battendo 2-1 il Monza nell’ultimo turno di campionato, hanno raggiunto al quinto posto proprio la squadra di Raffaele Palladino, sorpresa in casa dall’Udinese lunedì scorso (1-2). Entrambe, dunque, sono al momento appaiate a quota 31 punti (i viola hanno una gara in meno).A: tv,(Ansa) – Ilveggente.