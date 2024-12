Lanazione.it - Investimento da oltre un milione di euro. Nuova vita al Luperi e alla tensostruttura

Sarzana, 28 dicembre 2024 – Lo stadio Mironon solo riaprirà nel mese di gennaio ma sarà oggetto, in futuro, di importanti lavori di aìdeguamento. Il 10 gennaio l’impianto sportivo nel cuore dei sarzanesi sarà utilizzabile, almeno per una parte. La data chiave quindi, appunto tra tredici giorni, che darà la dimensione di ciò che è stato fatto e il da farsi per restituire l’impianto, dedicato ad un eroe della Resistenza. nella sua interezzapopolazione e al suo antico splendore. La capienza sarà ridotta a non più di 200 spettatori, la cui portata sarebbe di 1100 persone, ma è un passo avanti nel futuro della struttura e nel progetto della sua riqualificazione che lo riporteràstorica fama quando era terreno delle partite della Sarzanese 1906, ma anche di concerti e eventi. L’amministrazione comunale sarzanese ha chiarito l’intenzione di portare avanti il progetto di sistemazione dell’area sportiva e dello stadio inserendola tra le principali voci del Bilancio di previsione 2025; a disposizione ci sono 1,1 milioni dirisorse attinte dai 700 milaottenuti a luglio scorso con la partecipazione al ’Fondo Sport e periferie 2023’ grazievalenza del progetto proposto, da impegnare nel manto erboso e per la pista di atletica, 400 milache provengono dalle casse comunali, grazie a un mutuo ottenuto con il Credito Sportivo.