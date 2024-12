Lanazione.it - Cade sui fornelli accesi e muore bruciata. Milena Masini aveva 97 anni: era stata una rocciatrice

Firenze, 28 dicembre 2024 – Mortaviva: la drammatica fine che ha fatto nel giorno di Santo Stefano un’anziana di 97, sola in casa, in via Santa Maria a Cintoia. Alla base della terribile morte, quasi certamente un incidente domestico:, classe ‘27, stava cucinando quando probabilmente o è inciampata ed è caduta sui, o è passata troppo vicino a un fornello con una manica. Fatto sta che il vestito ha preso fuoco, trasformandosi in una gabbia di fiamme. Nonostante le grida di aiuto che hanno allertato immediatamente il vicinato, quando sono riusciti a entrare in casa i soccorsi – vigili del fuoco, 118 e carabinieri – per l’anziana non c’era più niente da fare. Forse a rendere ancora più fragile l’anziana il fatto che fosseappena dimessa dall’ospedale e non ancora ristabilita del tutto, scombussolata com’è normale essere a quell’età dopo una degenza.