Trigoria, allenamento a due giorni dal Milan: Cristante unico assente

La Roma sta preparando la sfida contro ilvalida per la diciottesima giornata di campionato, in programma domenica 29 dicembre a San Siro dalle 20:45. I giallorossi hanno passato un Natale tranquillo grazie alla netta vittoria per 5-0 ai danni del Parma, ma adesso sono chiamati a dare un segnale importante anche lontano dallo stadio Olimpico, considerando che l’ultima vittoria in trasferta risale addirittura allo scorso aprile. La seduta diQuesta mattina, venerdì 27 dicembre, la Roma è tornata al Centro Sportivo Fulvio Bernardini diper riprendere gli allenamenti, a soli duedal match con il. La seduta è iniziata con un’attività leggera di riscaldamento con il pallone. Successivamente, la squadra si è concentrata su un riscaldamento più intenso, caratterizzato da scatti brevi, esercizi fisici e lavori atletici mirati a migliorare resistenza e rapidità.