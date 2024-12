.com - Sci, paura a Bormio: Sarrazin cade e portato via in elicottero

(Adnkronos) –. Il francese Cyprien, che ieri aveva fatto segnare il primo tempo nella prima prova della discesa libera della Coppa del Mondo di sci, è caduto malamente durante la seconda prova., sul tratto finale, è volato in fondo al muro di San Pietro della Stelvio, pista che l’aveva visto vincitore nel 2023. Il velocista transalpino, privo di conoscenza, è stato trasinin ospedale. A pochi minuti di distanza, è caduto anche l’azzurro Pietro Zazzi, proprio come Mettler e Negomyr, mentre in diversi hanno rallentato durante la seconda prova. Zazzi, fortemente dolorante a un ginocchio, è stato trasin ospedale con un. La seconda prova della discesa diè del canadese Cameron Alexander che affronta al meglio il tratto centrale della Stelvio per completarla in 1’55?13 e mettere sul tavolo tutte le credenziali del caso in vista della gara di domani.