Marcus Thuram vive nell’attico dei Ferragnez ma non sa chi siano | Davvero Fedez è un rapper?

deima non sa chiNei giorni scorsi è salita alla ribalta della cronaca rosa la notizia che il calciatore dell’Interaveva deciso di andare are nell’ex attico deia CityLife.Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, però, l’attaccante francese ha ammesso di non conosceree Chiara Ferragni: “Ho sentito dire qualcosa. ma non li conosco.è un?”.L’attaccante si è trasferito nella sua nuova casa solamente da pochi giorni: le immagini condivise sul suo profilo Instagram, però, hanno subito attirato l’attenzione dei follower che hanno immediatamente riconosciuto quella che è stata la dimora die Chiara Ferragni per cinque anni.L’immobile, che si trova all’undicesimo e ultimo piano della residenza Libeskind, era stato lasciato dailo scorso gennaio quando i due si erano trasferiti nella loro nuova casa, situata nelle residenze Libeskind 2 sempre a CityLife.