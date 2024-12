Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne, Eurolega basket in DIRETTA: sfida da vincere per risalire

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di 18° turno di2024-2025 traSegafredo. Si va ad aprire ufficialmente il girone di ritorno alla Segafredo ArenaUltime settimane di parziale ripresa per le V nere in tema di, sebbene sia ancora lontanissimo l’obiettivo almeno dei play-in. La squadra ora di Dusko Ivanovic è a quota 4-13, con il 10° posto distante in sostanza cinque vittorie. Discorso diverso per l’, che si trova appena a una vittoria dalle speranze di andare oltre la stagione regolare.Ci sono diversi problemi di infermeria in casa dei francesi: sono certamente fuori Joffrey Lauvergne e Mbaye Ndiaye (lungodegente per crociato rotto contro il Partizan), mentre restano i dubbi soprattutto su Andre Roberson e Charles Kahudi più che su Edwin Jackson, tutti alle prese con più di qualche guaio nelle ultime settimane.