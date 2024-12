Lanazione.it - Ladri in pasticceria, terzo assalto in meno di un mese. “Non ne possiamo più”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 27 dicembre 2024 – Talmente sfacciati da farsi riprendere dalle telecamere di sicurezza, immortalati mentre ridono. Lo racconta Christian Casamassimi, titolare dellaVintage tra via del Ponte alle Mosse e piazza Puccini, reduce da un brutti risveglio: la scorsa notte ha subìto ilfurto (uno tentato, due consumati) indi un. Il ladro ha preso un tombino e l’ha usato per spaccare una vetrata, due o tre colpi secchi che hanno infranto l’infisso; una volta dentro ha preso il fondocassa, poi è entrato in funzione l’allarme che lo ha messo in fuga. “Scappando – racconta Casamassimi – ha anche perso gli spiccioli lungo tutto il marciapiede”. Quando è scattato il fumogeno, però, era tardi e il furto ormai consumato. “Al di là della cassa, il danno agli infissi è ingente – continua il titolare – Purtroppo ha puntato a una vetrata che non è allarmata, la sirena è scattata solo quando il ladro era dentro e ha attivato il sensore volumetrico.