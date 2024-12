Fanpage.it - La confessione di Rocchi sui ‘rigorini’ dati in Serie A: “Ora siamo tornati a dare quelli giusti”

Il designatore Gianlucaha fatto un bilancio delle decisioni prese dai suoi arbitri nel corso della prima parte dellaA 2024-2025 e ha ammesso indirettamente che, soprattutto all'inizio, sono statitroppi 'rigorini'. Il numero uno dei fischietti del massimo campionato italiano ha giudicato la settima giornata come la più disastrosa dal punto di vista arbitrale e ha utilizzato il macroscopico errore di Pairetto e del VAR in Cagliari-Atalanta per spiegare quando e secondo quali logiche va concesso un calcio di rigore.