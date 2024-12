Lanazione.it - Il 2025 di Foiano della Chiana parte con 12 milioni d'investimeno nelle opere pubbliche

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 dicembre 2024 – Ildicon 12d'“Scuola, cultura, ambiente, viabilità e tante iniziative” Conferenza stampa di fine anno del Sindaco Jacopo Franci eGiunta Comunale diSi è tenuta oggi, venerdì 27 dicembre, la conferenza stampa di fine anno del Sindaco di, Jacopo Franci, accompagnato dall’intera Giunta Comunale. L’occasione è stata un momento per tracciare un bilancio dei primi sei mesi di amministrazione e per illustrare i piani e le iniziative che caratterizzeranno il, un anno cruciale per lo sviluppo del territorio. Durante l’incontro è stato ricordato come il Bilancio di Previsionee il Piano Triennale dellesiano stati approvati dal Consiglio Comunale prima delle festività natalizie.