Ilgiorno.it - Armin van Buuren al Nameless Festival 2025. Chi è il dj sulla scena da oltre vent’anni

Leggi su Ilgiorno.it

Annone Brianza (Lecco), 27 dicembre 2024 –vanalFestval. Dopo il dj numero uno al mondo Martin Garrix, gli organizzatori delFetsival, in programma dal 31 maggio al 2 giugno ad Annone di Brianza, annunciano un'altra guest star internazionale:van, appunto. Chi èvanÈ uno dei dj e produttori più importanti della musica elettronica da. Con una nomination ai Grammy per “This Is What It Feels Like” e successi globali come "Blah Blah Blah" e "Great Spirit", ha conquistato il primo posto nella classifica “DJ Mag Top 100 Djs” cinque volte, rimanendo nella Top5 perconsecutivi. Il suo programma radiofonico “A State of Trance (ASOT)” raggiunge 44 milioni di ascoltatori in80 paesi ed è diventato un marchio globale con eventi ededicati.