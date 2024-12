Lortica.it - A Policiano i cartelli della dignità perduta: tra buche, marciapiedi e rally per auto funerarie

Benvenuti a, il luogo dove l’assurdo incontra il reale, e idiventano l’ultima resistenza contro il degrado. Qui, tra strade che sembrano scenari post-apocalittici e infrastrutture degne di un documentario sul Medioevo, i cittadini hanno deciso di passare dal piagnisteo alla creatività. Ma non aspettatevi banali striscioni di protesta: i policianesi alzano il tiro con messaggi che gridano disperazione. ma con stile.Avete presente queiche promettono sicurezza? Asi trasformano in trampolini verso il nulla. Un salto nel vuoto, letteralmente. La SR71 intanto vi aspetta con il suo traffico frenetico e quel brivido in più dato dall’improvvisa consapevolezza che “pedonale” è un concetto relativo. Un cartello potrebbe forse dire: “Attenzione, fine dei sogni a pochi metri.