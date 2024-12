Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-12-2024 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione decisamente scarso ilsulle strade della capitale a Castel Fusano ancora chiusa Viale della Villa di Plinio tra via Cristoforo Colombo via Dei Peschi la riapertura è prevista nella giornata di domani 27 dicembre in vigore il nuovo piano di viabilità nell’area di piazza Pia e via della Conciliazione dopo la conclusione dei lavori per il Giubileo cambia la viabilità Anche perché è diretto verso gli ospedali Santo Spirito e Bambin Gesù con un percorso più agevole ricordiamo che fino al 6 gennaio è in vigore l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico il tridente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e ai giorni festivi come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono a vostra disposizione sul sito