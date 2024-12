Pianetamilan.it - Milan, quanto guadagni con Kalulu? Le cifre del riscatto

Mancano sempre meno giorni al calciomercato di gennaio. I rossoneri potrebbero pensare a qualche rinforzo. Occhio anche alle cessioni, viste le voci di Tomori valla Juventus. Chi è passato in bianconero è stato l'altro ex difensore rossonero, ovvero Pierre. Ecco tutti i dettagli e ledell'operazione. Come ricorda ilbianconero.com,si è mosso dalper 3,3 milioni di euro, pagabili in due esercizi ma il trasferimento diventerà definitivo solo quando i bianconeri eserciteranno il diritto di, fissato a 14 milioni di euro, dilazionabili in tre esercizi. Al momento, si legge, solo una formalità che sarà ufficializzata nelle prossime settimane. Ci sono poi dei bonus, che potrebbero portare alaltri 3 milioni di euro, qualora il giocatore raggiungesse determinati obiettivi sportivi.