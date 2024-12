Oasport.it - LIVE Conegliano-Talmassons 3-0, A1 volley femminile in DIRETTA: le campionesse del mondo festeggiano al PalaVerde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:39 Non ha sfigurato, capace di restare in partita e sfiorare lo scippo di un set, impresa mai trovata da alcuna squadra al. Un pizzico di stanchezza per ledel, che in ogni caso sono riuscite a chiudere l’incontro in tre parziali.3-0 (25-22, 25-19, 28-26). ACE LANIER! Si chiude qui la quattordicesima sinfonia delle venete con il punto al servizio della giocatrice migliore in campo.27-26 MATCH POINT. Contrattacco vincente di Lukasik. Timeout.26-26 Erroraccio al servizio di Botezat.25-26 Lunghissimo il servizio di Adigwe.25-25 A segno Lanier. Si prosegue.24-25 Senza paura Piomboni procura il secondo set point per le ospiti.24-24 Diagonale potentissima di Adigwe.