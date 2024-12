Dilei.it - Capodanno al Circo Massimo, Tony Effe sostituito da Gabry Ponte e Pfm

Dopo le grandi polemiche delle scorse settimane che avevano destabilizzato i programmi per l’evento in programma nella serata del 31 dicembre, il comune di Roma ha annunciato alcune novità: il Concerto disi farà.Sul palco del, che rimane la cornice dell’evento musicale organizzato per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno, non piùe i cantanti annunciati in precedenza, ma una serie di artisti comee la Premiata Forneria Marconi.Concerto di, gli artisti alContinua l’organizzazione per il concerto dial: dopo una prima line up e la disdetta di tutti gli artisti a seguito della decisione di fare un passo indietro rispetto alla presenza di, la Capitale non si ferma e sceglie nuovi nomi per dare vita a una festa gratuita in una delle cornici più belle della città.