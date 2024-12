Zonawrestling.net - WWE: Natalya rompe il silenzio sulla sconfitta nel Torneo Intercontinentale Femminile

ha commentato la sua dolorosanell’episodio di RAW del 23 dicembre. La “Queen of Harts”, che molti fan ritenevano meritasse una possibilità di entrare nella storia come prima Campionessa, ha espresso le sue emozioni con un messaggio sentito su X, dopo la messa in onda del match: “C’è così tanto che vorrei dire, ma non so come farlo. Mi sveglio ogni giorno preoccupata di non riuscire a realizzare il mio pieno potenziale. Mi tormenta. Più di quanto riesca a dire. Ma non smetterò mai di lottare. Non smetterò mai di presentarmi per i miei sogni. Amo e apprezzo tutti coloro che hanno lottato duramente con me. Siete davvero i migliori. ”There’s so much more I want to say, but I don’t know how to. I wake up everyday worried that I wont be able to realize my full potential.