Terracina entra nella Zona Logistica Semplificata

, 25 dicembre 2024 – “Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione del Piano di Sviluppo Strategico della Regione Lazio aggiornato a dicembre 2024 che prevede l’inserimento anche di”.Così il Sindaco di, Francesco Giannetti, dopo la deliberazione della Giunta Regionale che si è riunita in seduta il 13 dicembre scorso che ha aggiornato l’area dei Comuni del Lazio ricompresiZls, accogliendo le esigenze pervenute da parte degli Enti che hanno evidenziato concrete possibilità di consolidamento del tessuto imprenditoriale, nonché di rilancio del tessuto produttivo locale, nel rispetto dei criteri individuati con la DGR n. 797/2024.A ottobre scorso il Sindaco diaveva inviato alla Regione Lazio una prima lettera, seguita subito da una seconda, sottolineando come l’esclusione della Città dalla Zls avrebbe rappresentato un grave pregiudizio per la comunità, considerati gli indubbi benefici per le imprese e le attività economiche e imprenditoriali in termini di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, come anche la possibilità di usufruire di un credito di imposta sugli investimenti e di fruire dellafranca doganale.