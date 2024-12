Liberoquotidiano.it - Macchinista si suicida lanciandosi dal treno in corso: strage sfiorata, cosa ha evitato il deragliamento

Leggi su Liberoquotidiano.it

Traffico ferroviario in tilt in Francia, dove ildi un– il TGV Inoui n° 6689, in partenza da Parigi, Gare de Lyon e diretto a Saint-Étienne – si è lanciato dal convoglio in corsa togliendosi la vita. È accaduto nella serata della Vigilia e, fortunatamente per i passeggeri, i sofisticati sistemi di controllo della SNCF (Société nationale des chemins de fer français) hannoche la locomotiva deragliasse o si schiantasse contro altre vetture. "La SNCF si rammarica di confermare la morte di unieri sera (martedì) sulla linea ad alta velocità sud-est. L'uomo ha posto fine alla sua vita mentre ilera in movimento", ha confermato la compagnia ferroviaria a Le Parisien. "Tutta la famiglia dei ferrovieri è in lutto ed è molto segnata in questo giorno di Natale da questa terribile tragedia", scrive ancora la società.