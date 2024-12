Tvplay.it - Lazio, mercato per continuare a sognare: centrocampista e difensore per Baroni

Sono due le linee di intervento sulper la: si cerca un, ma soprattutto un.La, al netto di qualche stop nella ultime settimane, si sta accreditando come una delle principali sorprese di questa stagione.è riuscito immediatamente a calarsi in maniera eccellente nella realtà biancoceleste, dando allagioco e carattere. E soprattutto punti in classifica.qualcosa come il ritorno in Champions League non è un’idea così campata in aria e per questo Lotito sta già imbastendo ildi gennaio.perper(ANSA) TvPlay.itpuò fortunatamente dimenticarsi la rivoluzione che si trovò di fronte a Verona lo scorso anno. Sarà unmirato che verterà principalmente su due aree del campo: difesa e centrocampo.