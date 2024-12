Gamerbrain.net - DreadOut Remastered Collection uscirà a Gennaio 2025

Se avete giocato entrambi i capitoli della serie horror, o se non vi siete mai avvicinati ad essa, avrete modo di scoprirla o riscoprirla a partire da, quando il 16 del mese sarà disponibile su PS5 e Switch in versionesta tornando con una rimasterizzazioneè un survival horror in terza persona ambientato in un’oscura città abbandonata. Nel gioco vestite i panni di Linda, una stutendessa liceale equipaggiata con uno smartphone e una fotocamera reflex, la quale dovrà affrontare entità paranormali e risolvere enigmi per ritrovare e salvare i suoi amici.Caratteristiche principali:Esplora ambientazioni ispirate al folklore asiatico e indonesiano.Affronta esseri sovrannaturali terrificanti.Risolvi enigmi che bloccano il tuo cammino.