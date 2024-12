Cerveteri, inizia la scrittura del Piano Urbano del Traffico

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 dicembre 2024- Il Comune diha ufficialmente assegnato ad un tecnico specializzato l’incarico per la redazione delGenerale delcittadino, documento obbligatorio per tutti i Comuni con più di 30mila abitanti.“Attraverso ildel, il cui incarico è stato affidato ad uno studio specializzato, ci poniamo l’obiettivo, attraverso una accurata analisi della situazione attuale di sosta, trasporto e mobilità urbana, di andare non soltanto a garantire una maggiore sicurezza e tutela in strada a veicoli e pedoni, ma anche di andare a migliorare la viabilità cittadina e più in generale la qualità della vita all’interno del Centrocittadino, da una revisione della circolazione nei luoghi di maggior affluenza e percorrenza, a tutte le zone con maggiori criticità o comunque più sensibili per la presenza di scuole, luoghi di aggregazione, nuclei abitativi e zone commerciali, dalle zone più decentrate fino al Centro Storico per il quale prevediamo un riassetto sia delche delle aree parcheggio – ha dichiarato il Sindaco diElena Gubetti – un lavoro importante quello che ci porterà all’approvazione definitiva del, portato avanti insieme alla nostra Polizia Locale di cui beneficeremo tutti”.