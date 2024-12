Pianetamilan.it - Avv. Raimondo: “Nuovo Stadio Milan, San Siro o San Donato? Vi spiego tutto” | ESCLUSIVA PM

Ilè ancora diviso a metà tra ila Sane la possibilità di costruirlo a San: di questo abbiamo parlato con Felice. L'avvocato e tifoso rossonero ha rilasciato un'intervistaa noi di 'Pianeta.it', spiegando innanzitempistiche, pro e contro delle due ipotesi. Inoltre si è anche esposto su cosa potrebbero fare i rossoneri nel prossimo calciomercato di gennaio. Ecco, dunque, le sue parole. A che punto è ilcon la questione? "Attualmente si stanno portando avanti due progetti paralleli ao e a San. Per Sani due club devono aggiornare il piano di fattibilità e valutare se proporre una offerta entro febbraio (come richiesto dal Sindaco) per l'acquisto delle aree e dello, in modo tale da rogitare entro luglio per non far scattare il vincolo sul vecchio impianto.