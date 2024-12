Ilgiorno.it - Ragni, in Patagonia per un vecchio progetto in attesa dell’arrivo del Cai eagle team

Leggi su Ilgiorno.it

Ritorno inper idi Lecco con Luca Schiera e Giacomo Mauri che quest’anno sono in compagnia dei camuni Berni Rivadossi e Fede Agostini. I quattro sono già impegnati, nonostante qualche acciacco, e poco dopo l’arrivo a El Chalten si sono dati da fare per dare un occhio al loro obiettivo. "Anche quest’anno si va a svernare al sud, ritrovo a Fiumicino. Giacomo si presenta con febbre a 39, mi fa l’iniezione giornaliera per curare i postumi di un trauma alla caviglia e zoppicante mi unisco agli altri due soci. Con i fortissimi camuni Berni Rivadossi e Fede Agostini passeremo un mese insu unche pianifichiamo e sogniamo da tanto tempo", racconta Luca Schiera, scalatore erbese, che a dieci anni dalla prima esperienza intorna dove tutto ebbe inizio.