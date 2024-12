Laspunta.it - PUA della marina di Latina, monta la polemica tra maggioranza ed opposizione

Leggi su Laspunta.it

Il Consiglio comunale diha approvato il nuovo PUA degli arenilidi. Non senza polemiche traed, soprattutto sugli indirizzi del Pua. “Oggi, con grande orgoglio, abbiamo approvato la delibera di adozione definitiva del Piano di Utilizzazione degli Arenili, un passo significativo che ci colloca tra i primi comuni del Lazio a intraprendere questa importante iniziativa”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, a margine del consiglio. L’assessore Muzio“Il Pua – ha spiegato l’assessore– è un progetto che non solo promuove lo sviluppo economico, ma lo fa nel pieno rispetto dell’ambiente, un aspetto fondamentale per il futuronostra costa. Questo piano rappresenta un’opportunità straordinaria per rilanciare la nostrae il turismo, prevedendo la sistemazione degli spazi delle spiagge, ora dedicati non solo agli sport, ma anche all’inclusione delle persone con disabilità.