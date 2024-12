Tpi.it - Pandorogate, Selvaggia Lucarelli: “Chiara Ferragni potrebbe evitare il processo grazie al Codacons”

Leggi su Tpi.it

Ci sono concrete possibilità che l’inchiesta per truffa aggravata a carico disi chiuda con un’archiviazione. Lo scrive, la giornalista che, circa un anno fa, per prima aveva sollevato qualche perplessità sulle attività di beneficenza dell’influencer legata alla vendita di alcuni prodotti, tra l’ormai famigerato pandoro Balocco.“La giustizia è uguale per tutti quelli che non possono pagare. Per gli altri, l’opportunità di aggiustare qualche magagna col denaro è spesso a portata di mano”, osservasul Fatto Quotidiano di oggi, martedì 24 dicembre.Le indagini della Procura di Milano si sono concluse lo scorso ottobre e da allora non si ha notizia circa l’eventuale rinvio a giudizio di, “ma l’ipotesi chevedere‘saldare il conto’ e la Procura richiedere un’archiviazione sembra concreta”, scrive la giornalista.