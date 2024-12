Ilrestodelcarlino.it - Libri sotto l’albero, i più venduti e consigliati

Tra i regali sempre in voga ci sono i. Il titolo più richiesto al momento sembra essere ‘Tata’, l’ultima uscita dell’autrice francese Valerie Perrin. Lo confermano i titolari della libreria ‘Atlantide’ di Castel San Pietro e della libreria ‘Selma’, di Casalfiumanese. "Al momento si aggiudica il primato, ma ci sono altre due grandi uscite molto apprezzate: ‘La casa dei silenzi’ di Donato Carrisi e ‘Risplendo non brucio’ di Ilaria Tuti" racconta Michela Giordani, titolare di ‘Selma’. La libraia non manca di aggiungere anche qualche consiglio personale. "Ho consigliato con piacere altri quattrointeressanti: ‘L’ananas no’ di Cristiano Cavina, ‘La straniera’ di Marta Aidala, ‘I giorni di vetro’ di Nicoletta Verna e ‘Il sole di sera’ di Sabrina Grementieri. Per chi invece ama ie la natura, suggerisco sempre ‘La libreria sulla collina’ di Alba Donati".