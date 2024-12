Calciomercato.it - Dal Botafogo al Lione: le stelle di Textor stuzzicano Juve, Inter e Milan

Leggi su Calciomercato.it

Il magnate americano per salvare la squadra francese dalla retrocessione dovrà cedere diversi giocatori a gennaioÈ passato quasi un mese e mezzo dalla decisione della DNCG (Direzione Nazionale del Controllo di Gestione) di disporre la retrocessione in via cautelare dele il blocco di mercato in entrata a gennaio. L’organo di controllo finanziario del calcio francese ha usato il pugno duro di fronte ad una esposizione debitoria da circa 500 milioni di euro, minacciando di mandare il club del Rodano in Ligue 2 nel caso in cui la situazione finanziaria non dovesse migliorare.Dalal: ledi(Calciomercato.itDavvero una bella patata bollente per Johnche, a poche settimane dalla conquista della Coppa Libertadores e del campionato brasiliano del suo, dovrà cercare risorse economiche importanti, attingendo sia dalla rosa del, sia, assicurano fonti brasiliane, da quella del club di Rio de Janiero.