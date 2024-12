Bergamonews.it - Angelo Bendotti, un uomo della Resistenza sempre alla ricerca della verità

Bergamo. Sono da poco passate le 14 quando ricevo il primo messaggio. La conferma arriva in pochi minuti lasciando subito spazio ad un impulso di profonda lacerazione, uno straziante sentimento che poche volte nella mia giovane vita ho provato.Lucido testimone del Novecentoè stato ‘lo’ storico bergamascoper antonomasia, uno dei pochi studiosi in grado di restituire a parole la sconfinata complessitàdrammatica esperienza partigiana. Per un’intera vita il professore ha cercato di raccontare le vicende di coloro che ottant’anni fa combatterono per un mondo più giusto: lo ha fatto nelle pagine dei libri di storia, certamente, ma anche nelle scuole, nei teatri e davanti a cronisti desiderosi di ascoltare la sua voce.Esattamente due settimane primasua scomparsa, nella mattina di lunedì 9 dicembre, insieme al direttore del giornale Davide Agazzi ero stato nuovamente a casa sua perchè il professore voleva raccontarci del suo nuovo libro, un’inedita biografia di Giorgio Paglia.