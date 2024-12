Lanazione.it - Riapre il centro commerciale a Sesto Fiorentino, ecco quando

Firenze, 23 dicembre 2024 – È prevista nel mese di aprile la riapertura delEsselunga direso inagibile in seguito ad un incendio scoppiato lo scorso 18 giugno. Lo rende noto la stessa Esselunga. Nel corso di questi mesi, dopo una prima fase di analisi ambientali e verifiche strutturali, si spiega in una nota, "sono stati realizzati interventi mirati alla messa in sicurezza e alla bonifica dell'intera area. I danni provocati dall'incendio, che fortunatamente non ha avuto conseguenze sulle persone, sono stati ingenti ed è necessario rifare gli impianti, realizzare nuove finiture e sostituire i precedenti arredi per poter restituire al pubblico unrinnovato e funzionale, oltre che sicuro. Al momento è possibile stimare una riapertura entro il mese di aprile".