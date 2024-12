Gqitalia.it - Perché se Superman nel 2025 torna a indossare i “mutandoni” non è un problema

Nel primo trailer del nuovoin uscita nel, ho ritrovato siasia un po' di cose che ho amato nel James Gunn dei Guardiani della Galassia. C'erano della simpatia, della fragilità e dell'ironia - autoironia-, nei pochi minuti del trailer. E c'era anche un animale “fuffoso” e tosto, che rubava la scena all'alieno dall'aspetto umano (un po' come faceva Rocket Raccoon con i suoi compagni di avventura Marvel).Dal trailer di)È stato come se il nuovoDC conservasse qualcosa della fragilità di Clark Kent - che qui si perde in abiti e occhiali troppo grandi e super nerd, non sceltidi moda -, anche una volta indossato il suo costume da supereroe, che, sì, èto a essere con i.Quest'ultima scelta è stata contestata da non pochi del fandom, ma pare che abbia una motivazione importante e condivisa tra il regista e il suo attore principale.