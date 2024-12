.com - Pensioni, dal 2025 in pensione a 64 anni: ma é tutto così semplice?Ne parliamo con Cosentino

Abbiamo chiesto a Domenicoresponsabile formazione & media relations Patronato INAPI quale sia la sua impressione circa l’ultimo emendamento presentato dalla Lega, sullaanticipata a 64, abbiano domandato se davvero possa essere considerata una soluzione alternativa alla Fornero. Il Dott.in primis ha definito Claudio Durigon un grande comunicatore e poi ha scritto per noi, in esclusiva, questo elaborato, che vi riportiamo integralmente, buona lettura:per tutti a 64, ma é vero? Il sottosegretario Durigon abile comunicatore, parlaIn premessa, è opportuno richiamare i dati emersi dal rapporto redatto dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS. La spesastica in Italia (comprensiva della somma tra spesa pere spesa assistenziale) rappresenta il 16,3% del PIL, contro il 12,9% della media degli altri Stati membri dell’Unione Europea.