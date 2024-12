Nuove scoperte a Pompei, emerge un salone affrescato del I sec a. C. Aperture straordinarie per le Feste

Leggi su Ildenaro.it

Continuano le attività di scavo nei cantieri dianche durante le festività natalizie. Dalla Regio IX gli ultimi rinvenimenti di nature morte in una delle aree in corso di scavo. In uno degli ambienti di ricevimento della grande casa con affreschi in secondo stile, stando, infatti, un oecus () colonnato con affreschi di particolare pregio, si spiega in una nota. Nel registro superiore della parete, dietro ad un colonnato in trompe-l’oeil un trionfo di cacciagione appesa alla parete fa da cornice ai frutti della pesca. Polli, anatre, pernici, un cinghiale accompagnano ceste di giunco ricolme di pesce azzurro, calamari e molluschi in conchiglia, dipinti su uno sfondo di pareti rosse che invitano ad un ricco banchetto, e che rimandano ai momenti conviviali del mondo antico.