’La strada di Marco’ premiato al concorso letterario Chiara Grillo

Sabato, nella suggestiva cornice della Sala San Bellino del Seminario Vescovile “San Pio X” di Rovigo, si è svolta la premiazione della seconda edizione delNazionale “”, organizzato dal Gruppo Autori Polesani e patrocinato, tra gli altri, dalla Provincia di Rovigo e dalla Regione di Rovigo. Presidente di giuria la giornalista e scrittrice Angioletta Masiero. Oltre trecento le opere in, suddivise in tre sezioni: Narrativa edita (tutti i generi letterari); Poesia edita; Narrativa e poesia inedita sul tema del ricordo ispirato a luoghi della memoria, persone care, ricordi dell’infanzia, compagni di vita. I premiati hanno ricevuto la preziosa scultura artistica “L’Angelo del ricordo” realizzata, appositamente per il, su bozzetto originale di un noto artista veneto.