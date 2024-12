Sport.quotidiano.net - La Centese sbanca il ’Bellini’. Troppe assenze per la Portuense

: Mertens, Gaiani, Mariani Batista, Masiero, Taroni, Rossi (2’st Sassoli), Mirontsev (32’st Sovrani), Formigoni, Renzi (34’st Biasin), Braghiroli, Fantoni (23’st Baglietti). A disp: Cova, Masu, Cocchi, Zappaterra, Izzo. All. Mariani.: Alberghini, Garetto, Cioni, Kourouma, Quaquarelli, Aiello (18’st Grimandi), Sassu, Bonvicini, Pirreca, Costantini, Bonacorsi (13’st Rossi). A disp: Grandi, D’Aniello, Parola, Rimondi, Perelli, Zanella. All. Di Ruocco. Arbitro: Emilio Buccirossi di Ravenna. Marcatori: 5’st (aut.) Masiero, 34’st Grimandi. Note: ammonito Masiero. E’ laa scartare il pacco natalizio nel derby di fine stagione al "Bellini", un confronto di grande tradizione con poco spettacolo. Laè scesa in campo rimaneggiata, senza il portiere titolare Cattozzo e il difensore centrale Alberi, in più senza Faccani, ceduto al Massa Lombarda.