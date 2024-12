Game-experience.it - Intergalactic: The Heretic Prophet, l’attrice ha risposto ai fan che gridano al “gioco woke”

Naughty Dog ha dovuto fare immediatamente i conti con non poche critiche ed accuse di aver realizzato un” con: The, con una consistente fetta di fan che hanno infatti deciso di esprimere il proprio dissenso per la scelta della protagonista Jordan. Vista la quantità di critiche piovute sul titolo,che interpreta la cacciatrice di taglie, Tati Gabrielle, ha deciso di rispondere a queste critiche con un messaggio un po’ piccato.Ebbene sì, dopo che il trailer di annuncio di Theè stato bombardato di dislike, Gabrielle ha voluto togliersi il proverbiale sassolino dalle scarpe, condividendo una vignetta che prende sostanzialmente in giro tutti coloro che hanno criticato il nuovo titolo PS5 perché ritenuta Jordan un personaggio “”.