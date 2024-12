Tvplay.it - Infortunio Koopmeiners, aggiornamenti: svelati i tempi di recupero

Tiene banco l’diin casa Juventus. Dopo il forfait nella sfida contro il Monza, il centrocampista olandese si è sottoposto questa mattina agli esami di rito al JMedical. Occhio ai possibilidiTrapela sostanziale ottimismo in merito alle condizioni fisiche di. L’ex Atalanta, come noto, ha abbandonato il campo al 45? minuto durante la sfida contro il Monza. Leggero fastidio agli adduttori, il quale, però, non starebbe allarmando Thiago Motta e lo staff medico della Juventus. Dopo gli esami eseguiti al JMedical, la sensazione è che l’olandese potrebbe tornare a disposizione già dalla sfida della 18^ giornata contro la Fiorentina.di(LaPresse) TvPlay.itNessuna corsa contro il tempo e nessun rischio inutile, soprattutto in vista dei prossimi impegni in Supercoppa e Campionato.