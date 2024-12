Quotidiano.net - Il raid al mercatino, italiano tra i feriti. Piantedosi: "Rischio emulazione"

Ottaviani Dolore, rabbia, cinismo politico. Sono tanti i sentimenti che si intrecciano a 48 ore dall’attentato in Magdeburgo che ha provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre 200. E se la Germania piange i suoi morti, in Italia si alzano le difese. Il ministro dell’Interno, Matteo, ha messo in guardia sul, ma, nello stesso tempo, ha rassicurato sul fatto che sono state introdotte tutte le risorse per tutelare la sicurezza di italiani e turisti, invitando i pellegrini che stanno programmando un soggiorno in Italia nell’anno del Giubileo, a recarsi nel Paese senza timori. "Possono venire in tutta sicurezza" ha detto il capo del Viminale. Per chi previene, c’è chi piange i suoi morti, con l’aggravante che questa strage poteva essere evitata. Magdeburgo è stretta attorno alla famiglia del piccolo di nove anni, letteralmente tranciato dal suv che si è scagliato ad alta velocità in mezzo alla folla e a quelle delle altre quattro vittime.