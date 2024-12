Inter-news.it - Bisseck: «Il mio segreto? Dare il massimo! Un motivo se gioco di più»

Tutto pronto a San Siro per Inter-Como. Poco prima di scendere in campo Yannanalizza il momento della squadra e le sensazioni sul match.IL– Cresce l’attesa per Inter-Como. In merito alla partita valida per la diciassettesima giornata Yanndichiara: «Qual è ilper questa stagione? Non ci sono segreti. Ilè il campo eilproprio sul campo. Questo è quello che sta riuscendo a tirare fuori Simone Inzaghi da me. Il minutaggio è aumentato, in cosa ti senti migliorato? Sicuramente dal punto di vista tattico, nella concentrazione difensiva. è vero che si migliora molto quando lavori seduto e guardi e impari tanto da allenatore e compagni. Però voglio guaranche la visuale dall’alto. Mancano tanti giocatori e sto giocando per quello».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Il mioil! Unsedi più»)© Inter-News.