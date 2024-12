Anteprima24.it - Benevento 5, mister Centonze sollevato dall’incarico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi separano le strade del5 e diAndrea. Ad annunciarlo la società giallorossa attraverso una nota: “Il GG Team Wear5 comunica di averAndreadi allenatore della prima squadra. Il club giallorosso saluta e ringrazia il tecnico per la professionalità, l’impegno e la passione: sono stati raggiunti traguardi molto importanti, come la promozione nella massima serie. Nelle prossime ore sarà annunciato il nuovo allenatore”.Andrea, giunto nel Sannio nel luglio del 2023, é stato il tecnico della storica promozione nella massima serie del5 e lo scorso maggio aveva prolungato il suo accordo con il sodalizio giallorosso fino a giugno 2026. Nell’attuale torneo, quando il campionato é giunto alla decima giornata, il5 è penultimo in classifica con un bottino di una vittoria e due pareggi.