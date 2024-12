Lanazione.it - Scarpinata di là da i’Bisenzio, successo di solidarietà e partecipazione

Prato, 22 dicembre 2024 – Ladi là da 'i Bisenzio ha saputo conquistare il cuore di quasi 200 appassionati sportivi, che non si sono lasciati scoraggiare né dal freddo né dal cielo minaccioso, accorsi per condividere la gioia della corsa e scambiarsi auguri natalizi. La manifestazione, una corsa podistica non competitiva con percorsi di 12 km e 5 km, si è sviluppata lungo le suggestive strade pedemontane che costeggiano il fiume Bisenzio.di là da i'Bisenzio, le foto L’evento è stato magistralmente organizzato dalle associazioni ASD 29 Martiri e Mezzana le Lumache ASD, in collaborazione con il Circolo Arci Paolo Rossi. Il ricavato della manifestazione sarà destinato all'acquisto di strumenti medicali per la Pubblica Assistenza di Santa Lucia, confermando il connubio tra sport eche rende unica questa iniziativa.