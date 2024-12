Più volte latitante sfuggiva alla polizia da settembre | arrestato Nicola Rullo boss del clan Contini

Leggi su Open.online

Erada, quando era sfuggitocattura, ma è statooggi dil, esponente di vertice del sodalizio camorristico dei. L’arresto è arrivato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’uomo era ricercato dascorso, quando si era sottrattoesecuzione di un provvedimento cautelare che lo vede gravemente indiziato dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni personali, aggravati dal metodo mafioso. In particolare,sarebbe stato a capo di un gruppo di soggetti – 11 dei quali già arrestati negli scorsi mesi per gli stessi reati – che nella serata del 26avrebbero sequestrato e percosso violentemente un giovane imprenditore e suo padre, al fine di ottenere, in cambio, una ingente somma di denaro.