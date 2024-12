Milan Futuro-Virtus Entella formazioni ufficiali | ecco la scelta su Camarda

Leggi su Pianetamilan.it

, gara valida per l'ultima partita del girone di andata della Serie C Now 2024-25. L'avversario per i ragazzi di Daniele Bonera è tosto: la squadra di Fabio Gallo è imbattuta in campionato da 13 partite ed è la terza forza del Gruppo B, a soli due punti dalla testa.la classifica prima della sfida odierna. Pescara e Ternana (-2) 40;38; Vis Pesaro 35; Torres 33; Arezzo 32; Rimini 28; Campobasso, Pineto* e Ascoli* 25; Pianese e Carpi 24; Perugia e Gubbio 22; Pontedera* 20; SPAL* (-3) e Lucchese* 19;16; Sestri Levante e Legnago Salus* 13. (* = una partita in più).lediche si giocherà a partire dalle ore 15:00.: Nava, Bartesaghi, Minotti, Zukic, Coubis; Stalmach, Hodzic; Fall, Sia, Traoré;