Ilnapolista.it - Inzaghi: «Sono sottovalutato? Io sto bene all’Inter e spero in un rinnovo pluriennale»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico dell’Inter Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como.: «? Io stoin un»Fabregas ha detto che il Como non vuole cambiare il suo stile di gioco. Che gara si aspetta?«Sappiamo delle difficoltà che andremo a incontrare nella partita di domani, il Como è un’ottima squadra che ha sempre mostrato grande organizzazione. È un mix di giocatori esperti e giovani con grande qualità, ha vinto lo scorso campionato di B e sta dimostrando le sue qualità anche in A. Sarà complicata».Qualche problema in difesa? A gennaio si può valutare un rinforzo in difesa?«Siamo in un momento nel quale abbiamo delle defezioni: Pavard e Acerbi ci mancano, oggi avevano qualche problema sia De Vrij che Darmian.