Il Pisa perde e stavolta non è un... Caso . Poco nerazzurro col Modena. Inzaghi ko

Il calcio dà e il calcio toglie, a volte pure in maniera del tutto irrazionale. Se contro il Bari la banda diaveva mostrato il volto devastante della capolista, con ilil ringhio si riduce di potenza e di intensità. Ne scaturisce una prestazione non sufficiente che infatti si traduce in una sconfitta. Per carità, diciamolo subito: capita. Se equipariamo il calcio ad una normale professione – e di fatti è tale – è da mettere in conto anche la giornata storta. Così non è un, passateci il gioco di parole con il cognome dell’autore del gol che ha deciso il match, che la squadra diesca dal Braglia senza punti da portare a casa. Il "problema" – che per fortuna diventa tale soltanto sporadicamente – è che a volte non tutti i copioni sono congeniali ai nostri autori.