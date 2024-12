Ilfattoquotidiano.it - Hostess apre il portellone dell’aereo per sbaglio, mette un piede fuori e cade: il velivolo era ancora a terra ma senza scala

Ha aperto ilquando ormai le operazioni di imbarco erano state completate e non si è accorta che non c’era più la: così unadella compagnia TUI Airways ha messo uned è caduta ada un’altezza di alcuni metri. La donna, la cui identità non è stata rivelata, è uscita dalparcheggiato in pista intorno alle 16:30 dello scorso lunedì 16 dicembre. Siamo all’aeroporto di East Midlands e la notizia la dà il Nottingham Post. Subito sul posto un’ambulanza che ha trasportato l’assistente di volo al Queens Medical Center di Nottingham.Un portavoce ha confermato che l’incidente è stato segnalato alla Air Accidents Investigation Branch (AAIB): “È stata aperta un’indagine e gli ispettori hanno visitato l’aeroporto per raccogliere prove e condurre accertamenti per comprendere meglio le circostanze”.