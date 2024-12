Giorgieness i cuori infranti e il pop | Le quote rosa nella musica? Un male necessario – L’intervista

Leggi su Open.online

Amore e pop, un binomio vincente da sempre e per sempre.e i, nuovo album di, lo dimostra, e dimostra tante altre cose. Prima di tutto che il pop d’autore ha una valenza intellettuale al di là dell’accessibilità, che può essere mezzo di riflessione e non solo di intrattenimento e coesione. «Io mi sono sempre definita – ammette infattia Open – 50% diva e 50% polpetta, ma è stato complesso tirarlo fuori, forse perché anche dovevo tirarmi fuori da un pò di spocchia radical chic che mi faceva ascoltare Taylor Swift di nascosto». Peraltro il pop, quando è buono – e quello di, vero nome Giorgia D’Eraclea, classe 1991, è certamente tra i migliori in Italia – può anche essere utile, un valore troppo spesso sottovalutato